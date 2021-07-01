"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 2 балла. На Третьем транспортном кольце с внутренней стороны образовался затор от Велозаводской улицы до Фрунзенской набережной. Там придется придется тормозить почти 6 километров из-за аварии.

На Волоколамском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от Сходненского моста до улицы Габричевского.

Собирается затор и на проспекте Вернадского. Там произошла авария в районе станции метро "Юго-Западная" в направлении к центру. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.