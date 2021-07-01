"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Третьем транспортном кольце с внутренней стороны затруднено движение от Звенигородского шоссе до станции метро "Беговая". Там произошла авария в правом ряду.

Плотное движение на северной части МКАД, с внешней стороны машины там тормозят от Ярославского до Алтуфьевского шоссе. С учетом затора на этот участок нужно закладывать на дорогу не меньше часа.

На Люблинской улице затруднено движение в сторону центра на участке от улицы Чистова до Грайвороновской улицы. Особенно плотно там в районе станции метро "Текстильщики". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.