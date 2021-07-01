"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

1 июля в Москве будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшой дождь и до 23 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность – 75%.