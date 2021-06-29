"Утро": трафик на дорогах Москвы оценивается в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца затор от Центрального ипподрома до проспекта Мира. Машины там тормозят на протяжении почти шести километров, в дороге можно потерять лишних полчаса.

На Садовом кольце затруднено движение на внешней стороне от Олимпийского проспекта до Долгоруковской улицы. Также много машин в районе проспекта Академика Сахарова в сторону проспекта Мира.

Сложно проехать на Можайском шоссе в сторону центра на участке от МКАД до Кутузовского проспекта. Ситуацию там еще осложняет и автомобиль, который сломался посреди дороги в районе улицы Петра Алексеева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.