"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. На Третьем транспортном кольце затор на Нижегородской эстакаде. Там на внешней стороне произошла авария в левом ряду. Машины тормозят от Остаповского проезда до Нижегородской улицы.

Затруднено движение на проспекте Мира в сторону центра на участке от Звездного бульвара до Третьего транспортного кольца. Там довольно плотно, можно потерять в дороге 15 минут.

Много машин собирается на Дмитровском шоссе в сторону центра. Там придется снижать скорость на участке от станции метро "Петровско-Разумовская" до улицы Всеволода Вишневского. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.