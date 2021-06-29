"Утро": трафик на столичных дорогах оценивается в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. На Варшавском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от пересечения с Коломенским проездом до поворота в Нагорный проезд. Там произошла авария, которая заняла средний и правый ряды.

На Каширском шоссе затор также в сторону центра от МКАД до Ясеневой улицы. Там на разных участках произошли две аварии. По ходу движения придется уходить сначала с правого ряда, а потом со среднего.

На Третьем транспортном кольце плотное движение с западной части. Там на внутренней стороне затруднен проезд от Лужников до Кутузовского проспекта, машины тормозят из-за ДТП и дорожных работ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.