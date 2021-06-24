"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

24 июня в Москве будет ясная погода. Днем ожидается до 35 градусов тепла, а к вечеру температура опустится до +29. Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.



Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а влажность – 35%.