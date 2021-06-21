"Утро": в 3 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. После столкновения в среднем ряду в районе 8-го километра притормаживает внешняя сторона МКАД на юго-востоке. Поток уплотнился от Новорязанского шоссе.

25 минут можно потерять в заторе на Рязанском проспекте от улицы Паперника до улицы Коновалова.

Из-за мелких ДТП плотный поток на Волоколамском шоссе от МКАД едет в среднем со скоростью менее 15 километров в час. Перед Тушинским тоннелем скорость машин снижается до 3 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.