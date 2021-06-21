"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 21 июня

21 июня в Москве будет малооблачно. Днем ожидается до 31 градуса тепла, а к вечеру температура опустится до +25.

Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а влажность – 40%.