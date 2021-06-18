"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу

Ясная и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 июня.

По данным синоптиков, в столице днем температура воздуха будет варьироваться от 27 до 29 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до +14 градусов.

Днем в Москве будет дуть ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке около 758 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в пятницу ожидается от +24 до +29 градусов, в ночь на субботу похолодает до +11 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.