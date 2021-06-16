"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На шоссе Энтузиастов трудно проехать в сторону центра на участке от Главной аллеи до ТТК. Автомобили движутся со средней скоростью 20 километров в час.

Плотный поток наблюдается и на Волгоградском проспекте в центр от улицы Паперника до Нижегородской улицы. Средняя скорость там – около 15 километров в час. Время проезда составляет порядка 45 минут.

Медленно движутся автомобили и по ТТК, особенно в районе станции метро "Савеловская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.