"Утро": на Каширском шоссе затруднено движение в сторону центра

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Каширском шоссе трудно проехать в сторону центра на участке от улицы Борисовские Пруды. Средняя скорость там составляет около 20 километров в час.

Плотный поток отмечается и на Ярославском шоссе в направлении центра от Холмогорской улицы до проспекта Мира. Средняя скорость там – около 15 километров в час. Время проезда составляет порядка 30 минут.

Медленно едет и Садовое Кольцо в районе станции метро Таганская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.