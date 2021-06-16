"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Волгоградском проспекте трудно проехать в сторону центра на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы, средняя скорость там составляет порядка 15 километров в час.

Плотный трафик и на Ярославском шоссе в сторону центра. От Малыгинского проезда до проспекта Мира средняя скорость составляет около 15 километров в час. Время проезда – около 20 минут.

Медленно едет и Садовое кольцо в районе станции метро "Сухаревская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.