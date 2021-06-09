"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла.

На Варшавском шоссе перед улицей Подольских Курсантов скопились машины в сторону центра после аварии в правом ряду перед перекрестком.

На Каширском шоссе движению в центр мешает ДТП у дома 45 в правом и среднем рядах. Поток уплотнился от улицы Борисовские пруды.

На северо-востоке МКАД на внешней стороне можно простоять 40 минут. Протяженность затора 12 километров. Он начинается от Лосиноостровского парка и тянется до Осташковского шоссе.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.