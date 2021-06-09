"Утро": в ЦОДД оценили загруженность столичных дорог

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла.

Затруднено движение в направлении центра на Можайском шоссе. Скорость машин в плотном потоке от Витебской до Гродненской улицы не превышает 10 километров в час.

В заторе на въезде в город на Ленинском проспекте можно потерять 15 минут. Тянется он от МКАД до улицы Миклухо-Маклая.

Из-за мелких ДТП притормаживает внутренняя сторона Третьего транспортного кольца юге. Скорость машин на участке от Велозаводской улицы до Чурской эстакады до 25 километров в час.

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