"Утро": специалисты оценили ситуацию на московских дорогах

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла.

Из-за аварии в левом ряду перед Кутузовским тоннелем поток на внешней стороне Третьего транспортного кольца уплотнился от Шмитовского проезда. Скорость там упала до 20 километров в час.

Медленно едет Ленинградское шоссе в сторону центра. На участке от Флотской улицы до улицы Космонавта Волкова можно потерять 15 минут.

На соседнем Волоколамском шоссе образовался затор перед Тушинским тоннелем. Средняя скорость машин от Волоколамской эстакады до улицы Габрического не превышает 10 километров в час.

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