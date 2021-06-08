"Утро": москвичам рассказали о загруженности столичных дорог

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла.

Проспект Маршала Жукова тормозит в направлении центра после аварии в среднем ряду в Северо-Западном тоннеле. Средняя скорость на магистрали снизилась до 40 километров в час.

Стоит Ленинградский проспект, 10 километров в час едет плотный поток от Ленинградского шоссе.

На Сущевском Валу затруднено движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. На внутренней стороне поток тормозит ДТП в правом ряду на Рижской эстакаде. На внешней стороне наблюдается скопление машин от Русаковской эстакады.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.