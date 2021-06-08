"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла.

На Щелковском шоссе 25 минут можно потерять в заторе в сторону центра, образовавшемся после ДТП на Щелковском путепроводе. Его протяженность составляет почти 3 километра.

Из-за аварии в правом ряду на Нижегородской эстакаде поток на внешней стороне Третьего транспортного кольца уплотнился от Остаповского проезда. Скорость машин на этом участке снизилась до 20 километров в час.

Ярославское шоссе притормаживает в направлении центра от МКАД. Скорость на магистрали не превышает 10 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.