"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение в сторону центра на Ленинградском проспекте, средняя скорость потока не превышает 22 километров в час.

Тормозит поток на внутренней стороне МКАД перед Ленинским проспектом, там скорость машин снизилась до 25 километров в час.

Несколько мелких аварий мешают движению в направлении центра на Профсоюзной улице, а именно: авария у дома 125 и столкновение в среднем ряду у дома 47. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.