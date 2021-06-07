"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Медленно едет Дмитровское шоссе в сторону центра, средняя скорость потока составляет 20 километров в час.

На Лужнецкой эстакаде перед Андреевским мостом произошло ДТП в левом ряду, наблюдается скопление машин на внешней стороне кольца от Делового центра. На Садовом кольце движению на внешней стороне мешает авария в правом ряду на Самотечной эстакаде, от Каланчевской улицы машины едут со скоростью 25 километров в час.

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