"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Самые значимые заторы образовались из-за дорожных работ на внутренней и внешней стороне юга МКАД, а также на севере на внешней стороне кольца.

Значительные затруднения движения наблюдаются на Ярославском шоссе перед Северянинским путепроводе, на шоссе Энтузиастов, на Волгоградском и Рязанском проспектах. В целом длина заторов составляет 180 километров и продолжает незначительно расти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.