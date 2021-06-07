"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 3 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 3 балла. Можайское шоссе стоит в направлении центра, скорость машин в плотном потоке не превышает 10 километров в час.

Около 20 минут можно потерять в заторе перед Тушинским тоннелем на Волоколамском шоссе, он тянется от Волоколамской эстакады. Также затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Беговой улице после ДТП в среднем ряду перед Беговым тоннелем.

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