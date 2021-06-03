"Утро": плотный поток сформировался на Балаклавском проспекте

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в пять баллов. Придется сбросить скорость на Большой Тульской улице.

Плотный поток сформировался на Балаклавском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.