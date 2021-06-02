"Утро": обстановка на столичных дорогах оценивается в 4 балла

Специалисты оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла.

На Ленинградском проспекте затруднено движение в сторону центра от станции метро "Аэропорт" до Белорусского вокзала. Там плотный поток сформировался на проспекте и на дублере.

На Алтуфьевском шоссе затор образовался также в сторону центра на участке от Поморской улицы до поворота в Сигнальный проезд. Там водители притормаживают из-за дорожной стройки в районе Нововладыкинского проезда.

На Тверской улице затруднено движение в сторону Охотного ряда на участке от Леонтьевского переулка до улицы Моховой. В том районе водителям приходится снижать скорость из-за аварии у гостиницы "Националь".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.