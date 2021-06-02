"Утро": трафик на московских дорогах в ЦОДД оценивают в 4 балла

Трафик на московских дорогах в ЦОДД оценивают в 4 балла.

На Дмитровском шоссе затруднено движение в сторону центра от станции метро "Петровско-Разумовская" до улицы Всеволода Вишневского. Там водители притормаживают на расстоянии около 3-х километров.

На Варшавском шоссе ситуация ухудшилась на участке от Нагатинской улицы до съезда на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца. Там поток едет медленно из-за аварии.

На Садовом кольце водители снижают скорость на внешней стороне на участке от Курского вокзала до Проспекта мира. Там в дороге можно потерять лишних 25 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.