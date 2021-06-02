"Утро": трафик на московских дорогах оценивается в 3 балла

Трафик на московских дорогах в ЦОДД оценивают в 3 балла.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение от Фрунзенской набережной до поворота на проспект Генерала Дорохова. Там плотно из-за дорожных работ, добавила проблем и авария.

На Ленинградском шоссе затор растянулся в сторону центра от Беломорской улицы до станции метро "Войковская". Там можно потерять в дороге лишних 20 минут. Поток тормозит из-за аварии.

На Можайском шоссе собирается много машин в сторону центра от Витебской улицы до Аминьевского шоссе. Особенно сложно проехать в районе Рябиновой улицы. Там плотно при съезде в область.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.