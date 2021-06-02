"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценивают загруженность московских дорог в 1 балл.

На Волгоградском проспекте затруднено движение в сторону центра от Есенинского бульвара до станции метро "Текстильщики". Там поток тормозит из-за дорожных работ. Также притормаживает и дублер.

На Ярославском шоссе увеличился затор в сторону Ростокина. Теперь водителям приходится снижать скорость уже от МКАД до Северянинского моста. Там идет строительство дороги.

На МКАД тяжелее всего сейчас проехать на южной части. Там затруднено движение на внутренней стороне от Каширского шоссе до Варшавского шоссе. Водителям приходится толкаться практически 10 километров.

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