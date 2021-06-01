"Утро": загруженность московских дорог оценивается в 5 баллов

По оценкам ЦОДД, загруженность столичных дорог составляет 5 баллов.

По Рязанскому проспекту трудно проехать в сторону центра от улицы Паперника до Нижегородской. Там водители могут потерять около 20–30 минут.

На Дмитровском шоссе есть затор в центр от МКАД до улицы 800-летия Москвы. Скорость движения на этом участке не выше 20 километров в час.

На Садовом кольце есть затор в районе станции метро "Октябрьская". Скорость движения там не выше 15 километров в час.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.