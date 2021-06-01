"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл.

По Ярославскому шоссе трудно проехать в сторону центра от МКАД до Проспекта Мира. Там водители могут потерять около 30 минут.

На Волгоградском проспекте поток притормаживает также в сторону центра от Есенинского бульвара до ТТК. Скорость движения на этом участке не выше 20 километров в час.

На ТТК есть затор в районе станции метро "Савеловская". Скорость движения там не выше 15 километров в час.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.