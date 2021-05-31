"Утро": специалисты оценили загруженность дорог столицы в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценивают загруженность московских дорог в 4 балла.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца затор образовался от метро "Беговая" до Новослободской улицы. Также сложно проехать по западной части ТТК в районе проспекта Генерала Дорохова.

На Волгоградском проспекте можно потерять время при поездке в сторону центра от метро "Кузьминки" и почти до съезда на ТТК. Скорость там замедляют дорожные работы в районе Текстильщиков.

На Проспекте Мира долго придется стоять в направлении Садового кольца. Поток тормозит из-за долгого светофора и некоторые водители пытаются объехать по Гиляровского, где тоже плотно.

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