"Утро": дорожная обстановка на столичных дорогах оценивается в 4 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 4 балла.

На Третьем транспортном кольце труднее всего сейчас проехать по западной части. Там затор на внешней и внутренней сторонах на участке между Лужниками и Деловым центром. Ведутся дорожные работы.

На внешней стороне Садового кольца затруднено движение на участке от Большой Спасской до Самотечной улицы, также много машин в районе Земляного вала.

На Дмитровском шоссе затор образовался в сторону центра от Селигерской улицы до Третьего Нижнелихоборского проезда. Там ситуацию осложняют авария и дорожные работы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.