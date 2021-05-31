"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 2 балла.

На Дмитровском шоссе затруднено движение в сторону центра от станции метро "Петровско-Разумовская" до поворота на улицу Руставели. Ситуацию там осложняет авария в районе дома 29.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца поток притормаживает на Нижегородской эстакаде и до шоссе Энтузиастов. Там можно потерять в дороге 10 минут.

На Волоколамском шоссе затор образовался в сторону центра на участке от МКАД до улицы Габричевского, там особенно плотно перед Тушинским тоннелем.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.