"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл.

На Волгоградском проспекте затруднено движение в сторону центра – от Московской кольцевой автодороги до станции метро "Текстильщики", на этом участке можно потерять в дороге 20 минут.

На Ярославском шоссе медленно едут машины от МКАД до Северянинского моста, там водители тормозят в сторону ВДНХ из-за дорожных работ, также там соединяются потоки с Енисейской улицы.

Собирается много машин и на Ленинградском шоссе, в эти минуты там есть затруднения в направлении центра – на участке от Водного стадиона до станции МЦК Балтийская.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.