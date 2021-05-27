"Утро": плотный поток сформировался на Ленинградском шоссе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в четыре балла. Придется сбросить скорость на проспекте Маршала Жукова.

Плотный поток сформировался на Ленинградском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.