"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Плотное движение сформировалось по обеим сторонам на юго-западе Третьего транспортного кольца. На внутренней стороне скопилось много машин, начиная от Велозаводской улицы. На внешней стороне поток уплотняется от Шмитовского проезда.

На Садовом кольце медленно едет участок на внешней стороне на северо-востоке от Садовой-Черногрязской улицы до Самотечной эстакады.

Несколько мелких ДТП тормозят поток в сторону центра на Каширском шоссе. Полчаса займет дорога от МКАД до развилки с Варшавским шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.