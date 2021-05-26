"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Час можно потерять на внешней стороне МКАД на участке от Химкинского моста до Волоколамского шоссе. Помимо скопления машин, движению мешает авария в правом ряду на 70-м километре.

Трудно въехать в город и на Волоколамском шоссе, первый затор сформировался на въезде от МКАД до Сходненского моста.

45 минут займет дорога до центра на Рязанском проспекте. Средняя скорость на магистрали составляет 10 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.