"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На юге МКАД затруднено движение в обоих направлениях. После ДТП в районе 32-го километра внешняя сторона притормаживает от Куликовской улицы. На внутренней стороне из-за дорожных работ на 32-м километре поток тормозит от Каширского шоссе.

На Щелковском шоссе плотно на въезде в город, скорость машин не превышает 20 километров в час. После Чусовской улицы движение уже посвободнее и побыстрее.

На Ярославском шоссе участок дублера от Сержантской улицы до Хибинского переулка рекомендуется объехать по Хибинскому проезду. На дублере поток практически встал без движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.