"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Авария в среднем ряду на Малой Сухаревской площади тормозит движение на внешней стороне Садового кольца на северо-востоке. Поток уплотнился от Курского вокзала.

На Щелковском шоссе ближе к Большой Черкизовской улице скорость машин упала до 5 километров в час.

На Люблинской улице у дома 35 правый ряд на полосе общественного транспорта занят машиной, попавшей в ДТП, отчего образовался затор в сторону центра от Люблинских прудов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.