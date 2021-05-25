"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Из-за проведения дорожных работ на участке от улицы Грайвороновская до Шоссейной введено ограничение скорости 40 километров в час. В результате поток на Волгоградском проспекте стал притормаживать от Жигулевской улицы.

Трудно въехать в город на Рязанском проспекте. 15 минут можно потерять в заторе на въезде, после улицы Вострухина на магистрали посвободнее.

Медленно едет и Ярославское шоссе, 40 минут можно потратить на дорогу до центра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.