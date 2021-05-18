"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

18 мая в Москве ожидается малооблачная погода. Днем будет до 30 градусов тепла, а к вечеру похолодает до +24.

Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, а влажность – 25%.