"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

17 мая в Москве ожидается малооблачная погода. Днем будет до 28 градусов тепла, а к вечеру похолодает до +23.

Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, а влажность – 40%.