"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. После столкновения в левом ряду перед Гагаринским тоннелем встала внутренняя сторона Третьего транспортного кольца. Протяженность затора составляет около 4-х километров, и начинается он от Автозаводской улицы.

На Садовом кольце авария в левом ряду на Большой-Садовой улице тормозит поток на внутренней стороне кольца от Большой Никитской улицы до Тверской.

Также медленно едет и сама Тверская улица в сторону центра, скорость машин в плотном потоке составляет не более 20 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.