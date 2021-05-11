"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Нижегородской улице скопилось много машин в направлении центра перед Третьим транспортным кольцом из-за аварии в среднем ряду на съезде на внешнюю сторону кольца.

На самом кольце образовался затор на юго-западе после ДТП в правом ряду на Киевском путепроводе, поток притормаживает от Шмитовского путепровода.

Также на Проспекте Вернадского движению в сторону центра мешает сломавшийся и занявший средний ряд автомобиль в районе улицы Строителей, затор тянется от улицы Крупской. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.