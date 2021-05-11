"Утро": столичный трафик увеличился до 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На проспекте Маршала Жукова затруднено движение в направлении центра. Полчаса займет дорога от МКАД до улицы Народного Ополчения.

ДТП в среднем ряду в Гагагаринском тоннеле тормозит поток на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы.

Также 35 минут можно потерять в четырехкилометровом заторе на Люблинской улице, который начинается от улицы Судакова и тянется до Волгоградского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.