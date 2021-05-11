"Утро": трафик в столице оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Стоит Можайское шоссе в сторону центра. Скорость машин на участке от Витебской улицы до улицы Багрицкого составляет менее 10 километров в час.

После аварии в левом ряду перед Тушинским тоннелем на Волоколамском шоссе осложнилось движение в направлении центра от Волоколамской эстакады.

Также затруднено движение на въезде в город на Ленинградском шоссе. Из-за столкновения в среднем ряду в районе Беломорской улицы образовался затор, который тянется от МКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.