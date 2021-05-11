"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

11 мая в Москве ожидается ясная погода. Днем будет до 20 градусов тепла, а к вечеру похолодает до +15.

Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, а влажность – 50%.