"Утро": москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в среду, 5 мая. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха в городе составит порядка 70%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.