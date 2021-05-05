"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в два балла. Придется сбросить скорость на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.