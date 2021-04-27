"Утро": ситуация на столичных дорогах оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. После аварии в среднем ряду перед Беговым тоннелем притормаживает внутренняя сторона Третьего транспортного кольца от Хорошевской эстакады до Ленинградского проспекта.

Затруднено движение в направлении центра и на самом Ленинградском проспекте из-за проблем на кольце. Машины скопились от станции метро "Сокол".

Также двухкилометровый затор образовался на внешней стороне Садового кольца на северо-востоке из-за ДТП в среднем ряду перед Проспектом Мира. Поток тормозит от улицы Земляной Вал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.