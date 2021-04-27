"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Алтуфьевском шоссе из-за ДТП в среднем ряду скорость машин снизилась до 4 километров в час на участке от улицы Декабристов до улицы Хачатуряна.

Медленно едет Можайское шоссе, плотные потоки как на шоссе, так и на дублере. Средняя скорость машин там не превышает 10 километров в час.

На Рижской эстакаде авария в правом ряду мешает движению на внешней стороне Третьего транспортного кольца, поток уплотнился от Лефортовского тоннеля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.